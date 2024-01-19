Açıklama geldi: Özel okul ücretleri ne kadar artacak? 2024 özel okul fiyatları

Özel okul ücretleri ne kadar artacak? 2024 yılı özel okul ücretleri ne kadar olacak? Soruları hem öğrenci velilerinin hem de özel okul işletmecilerinin merak ettikleri konu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.

2024 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR ARTACAK?

Gündemdeki yerini korumaya devam eden özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda." dedi.

Özel okulların ise baslangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var." diye konuştu.

Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayacılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriniyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."