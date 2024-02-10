AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Lise eğitimlerini açıktan devam ettirmek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 5 Şubat'ta tamamladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar okul ortamında yüz yüze toplam üç sınav olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu. Peki, 2024 AÖL sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…
AÖL 2. dönem sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. AÖL 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.
-1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da
-2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00’da
-3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü saat 10.00’da
Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx,
- Açık öğretim ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.