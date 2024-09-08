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Bakan Tekin duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için 81 ilde yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Tekin duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam saatlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek, "Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

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