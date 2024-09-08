Narin Güran'ın ön otopsi raporu belli oldu: Boynunda şüpheli bir lezyon var

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu. Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." dedi.

Çuval içerisinde bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı.

"Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir." diyen Zorluoğlu, diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Narin Güran'ın ön otopsi raporu belli oldu

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ön otopsi raporuna ilişkin ulaştığı bilgileri açıkladı.

Boynunda şüpheli bir lezyon var

Uludağ, "Narin'in bir bacağında kırık izi bulunmuş. Boynunda şüpheli bir lezyon var. Cesette yer değiştirme izi yüksek diyorlar. " dedi.

Cenaze aileye teslim edilmedi

Uludağ, "Narin'in otopsi çalışması sona erdi. Adli Tıp Kurumu'ndan Narin'in cenazesi aileye teslim edilmedi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda. Narin'in cenazesi sabah teslim edilecek." diyerek son bilgileri aktardı.

15 gün suda kalmış

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı bilgide "Narin Güran'ın adli tıp ön raporuna göre; Boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

"Otopsi ön raporu 15 gün sonra açıklanacağını bildirdiler"

Gazeteci İsmail Saymaz ise Halk TV yayınında "Otopsi ön raporu 15 gün sonra açıklanacağını bildirdiler. Cesette deformasyon olduğunu bu sebeple çeşitli bulgular alındığını ve kesin ölüm nedenine ve zamanına karar vermenin ve mümkün olmanın bugün mümkün olmadığını ifade ettiler. Diyarbakır adli tıp grup başkanlığı raporu 15 gün sonra çıkacak. Kesin ölüm nedeninin saptanması için dosyanın İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Kurumuna gönderileceğini de belirttiler. Yüzde 90 böyle olacak dediler. Küçük Narin'in ölüm nedeni şekli en erken 15 gün en geç bir ayda ortaya çıkar dediler. Bu kurşunla yaralama olsaydı daha kısa zamanda sonuca ulaşılırdı ama Küçük Narin 21 Ağustos'ta kayboldu." dedi.

"Yaklaşık 18-19 gün boyunca cesette meydana gelen deformasyonlar nedeniyle ölüm nedenini belirlemek biraz zaman alıyor"

Saymaz "Adli tıpta incelemeye alınan çuvalda o günkü kıyafetler, eşyaları da çuvaldaydı. Demek oluyor ki kaçırıldığı gün hayatını kaybetti. Yaklaşık 18-19 gün boyunca cesette meydana gelen deformasyonlar nedeniyle ölüm nedenini belirlemek biraz zaman alıyor. Ölümün ne şekilde meydana geldiği ancak böyle anlaşılabilir. Bana böyle aktardılar. Gerekli biyolojik incelemeler yapılacak. Eşyaların da içinde olması nedeniyle onlar üzerinden de bulgu örnekleri alındı. DNA örnekleri olabilir çünkü. Bunlar da ayrıca incelenecektir diye düşünüyorum." bilgilerini paylaştı.

Anne-babası ve kardeşi de gözaltında

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu. Öte yandan soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Defin için hazırlıklar başladı

Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı. Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

Bölge 8 defa arandı

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.