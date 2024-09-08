Narin Güran otopsisine ilişkin ilk açıklama geldi! Narin'in bulunduğu çuvalın içinde neler vardı?

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine çuval içinde derede ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi devam ediyor. Otopsiye katılan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Adli Tıp Kurumu önünde sürece ilişkin açıklama yaptı.

"Narin'e ait eşyalar, çantası da terlikleri de torbadaydı"

Narin Güran’ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafeti, ve terkiklerinin de bedeninin bulunduğu çuvalın içinde olduğunu söyleyen Nahit Eren "Kamuoyuna yansıdığı üzere Narin bir torbada, bulunduğu yerde gömülü bir şekilde üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Narin'e ait eşyalar, çantası da terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar artık bir delil. Bunların hepsi tek tek inceleniyor" diye konuştu.

"14 uzmanla otopsi işlemi yaklaşık 8 saattir devam ediyor"

3 saat boyunca cansız bedenin bulunduğu bölgeden numune alındığını, 3 saat de dış otopsinin sürdüğünü açıklayan Eren "14 uzmanla otopsi işlemi yaklaşık 8 saattir devam ediyor. En küçük numuneler büyük bir titizlikle toplandı. Delil toplama işlemi 2 buçuk 3 saat sürdü. İç otopsi 3-4 saat sürdü ve bitti ve 2 buçuk 3 saattir dış otopsi işlemi yapılıyor, bitmek üzere." dedi.

"Narin'in bedeni 19 günde deforme olmuş, ölüm nedeni daha netleşmedi"

Eren sözlerinin devamında Ama şunu söyleyebilirim, 19 gün sonra Narin’in bedenine ulaşıldı. Raporlar gelmediği sürece bir şey söylemek çok zor. İçeride 14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Rapor sonuçlarını beklememiz lazım. Narin’in bedeni 19 günde deforme oldu, bu yüzden ölümün sebebini bulmak da biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı. Büyük ihtimalle ilgili makamlar açıklama yapar. Nasıl öldürüldüğü ile ilgili net bir şey söylememiz zor görünüyor." diye konuştu.