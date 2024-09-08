Galip Ensarioğlu'ndan Narin Güran açıklaması: Bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evlerinin yakınındaki derede bulundu, soruşturma sürüyor. Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından aile üyelerinden anne, baba, 3 amca, kardeşler ile tutuklu bulunan amcanın eşinin de aralarında oldugu 21 kişi gözaltına alındı.

"Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade etti. Sözcü TV yayınına katılan Ensarioğlu, "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz" sorusuna "Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek birşey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken, aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var... Onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan, ilgili birimler taarfından netleştirilmeyen bir şeyi bizim ifade etmemiz de doğru değil." yanıtını verdi.

"Aile ile 40 yıllık dostluğumuz var"

Galip Ensarioğlu, aileye ilişkin ise "Aile ile 40 yıllık dostluğumuz var. Hemen hemen tüm bireylerini tanırız, gençler hariç. Yakın dostluğumuz var. aileye dair çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyen siyasiler var. Siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım. Siyasetin bu işle ne ilgisi olabilir yani. Bunun üzerinden bir siyasi kesimi karalamak veya birilerinin bunun üzerinden rant elde etmesi... Bunlar çok çok çirkin şeyler" dedi.

"Bunu ifade etmek de çok ayıp"

Sözlerini sürdüren Ensarioğlu "Aile Refah Partisi geleneğinden gelen; geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde yönetimimde de yer alan amcaları var. İyi Parti'de, Ak Parti'de yer almış olanlar da var. Şu anda AK Parti ilçe yönetimimizde de olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp. Bunun siyasi aidiyetleriyel bir ilgisi yok ki" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı: Sözlerim çarpıtıldı

Ensarioğlu sözlerinin tartışma yaratmasının ardından sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Bu akşam Sözcü TV’ye bağlandığım canlı yayında, Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur. Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır. Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.