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CHP'nin Can Atalay başvurusu bir kez daha reddedildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP'nin Can Atalay için yaptığı olağanüstü toplantı çağrısını ikinci kez aynı konuyla ilgili olduğu gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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CHP'nin Can Atalay başvurusu bir kez daha reddedildi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te tekrar olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Kurtulmuş toplantı çağrısını reddetti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısını reddettiğini açıkladı.

Başarır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili Can Atalay için 10 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısı Başkan Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.

İkinci kez çağırıldı

Kurtulmuş'un reddetme gerekçesinin ise Meclis Genel Kurulu'nun aynı konuda ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılması olduğu belirtildi.

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