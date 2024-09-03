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Son dakika! CHP'den, Can Atalay için ikinci başvuru!

CHP, Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması talebiyle bgün başvuru yapacak.

Haber Merkezi
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Son dakika! CHP'den, Can Atalay için ikinci başvuru!
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için bugün saat 14.00'te TBMM’yi bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıracak. CHP’nin olağanüstü toplantı gerekçesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması olarak ortaya konacak ve AYM’nin Can Atalay hakkındaki kararının Meclis’te okutulması istenecek.

Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için bu ikinci başvuru olacak.

Toplantıya başvurusuna gerekçe olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması” gösterilecek ve dilekçede Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu’nda okutulması istenecek.

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