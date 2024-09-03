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İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı

İstanbul Çatalca Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. İniş takımları kırılan uçakta bulunan pilot, yara almadan kurtuldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı
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Edinilen bilgilere göre, olay, saat 10.30'da Hezarfen Havalimanı'nda yaşandı. Özel bir şirkete ait TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağının Havalimanı'na iniş yaptığı sırada dikme diye tabir edilen iniş takımları kırıldı.

Uçak piste gövdesi üzerine iniş yaparken uçağın pilotu yaralanmadan kurtuldu.

Tedbir açısında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçak kısa sürede pistten çekildi.

 

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