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Ankara'ya operasyon iddialarına Yavaş'tan açıklama: Hiçbir sebep yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara dair açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Yargıtay kararlarından şaşmayacağız. Hukuktan şaşmayacağız, hukuksuzluktan yana olanların da hukuka ihtiyacı var" dedi.

Haber Merkezi
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Ankara'ya operasyon iddialarına Yavaş'tan açıklama: Hiçbir sebep yok
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yavaş, “Yargıtay kararlarına bağlı kalacağız. Hukuktan sapmayacağız; hukuksuzluk yapanların bile hukuka ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Yavaş, Adana'da yapılması gündemde olan mitinge ilişkin ise "Davet olursa giderim" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Şu anda benimle ilgili bir tane soruşturma yok. İddialarla ilgili müfettişlerin incelemesi var, o kadar. Önüne gelen Ankara'ya da operasyon olacak mı? diyor. Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki iftirayla karşı karşıya kalabilir.

Biz karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz. Biz daha iyi yönetiriz iddiasıyla geldik ve ikinci dönemde daha yüksek oyla seçildik. Seçilmiş insanları bir şekilde görevden almaya kalkmak son derece yanlış. Bizlre namusuyla şerefiyle yaşayan insanlarız.

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Varsa soruşturulsun usulünce, hepimizinki canlı yayınlansın. Korktuğumuz hiçbir şey yok. Bu iktidarı değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Adil yargılama diye bir şey yok. Bu şahıs 300 tane AKP'li belediyelerden ihale almış, onlar sütten çıkma ak kaşık mıdır? Göstermelik olsa dahi bir soruşturma yapsınlar. O dahi yok. Neyi gösteriyor? CHP'li belediyelerin başarısını gölgelemek istiyorlar."

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