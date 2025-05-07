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Murat Ongun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Talimat verebilme yetkim yok, iftiralarla özel olarak hedef alındığım ortada

İBB Medya A.Ş. Yönetimi Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, İBB ikinci dalga operasyonunda tutuklanan bürokratların kendisine bağlı çalıştığı iddialarına ilişkin “Hem iddialarla hem de medya ve sosyal medyadaki iftiralarla, özel olarak hedef alındığım ortadadır” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Murat Ongun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Talimat verebilme yetkim yok, iftiralarla özel olarak hedef alındığım ortada
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Çorlu Cezaevi’ne sevk edilen İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonunda tutuklanan bürokratların kendisine bağlı çalıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Tutanakları okuduğunu söyleyen Ongun, ortada izaha muhtaç tuhaf bir durumun olduğunu söyledi. Tutuklanan 20’den fazla üst düzey devlet memurunun yöneticinin kendine bağlı hareket ettiğinin iddia edildiğini söyledi, “Bu kişiler üst düzey kamu görevlisi olmanın yanı sıra teknik konularda son derece uzman kişiler. Benim hiç bilmediğim imar, şehir planı, çevre koruma, su havzaları gibi teknik konularda talimat verebilme yeteneğim de yetkim de yok. Hele hele konunun uzmanlarına hiç yok” dedi.

“Özel olarak hedef alındığım ortada”

Bu ithamın, üst düzey bürokratlara hakaret anlamına geldiğini belirten Ongun, tutuklanan bazılarının isimlerini ilk kez duyduğunu söyledi. “Bir bölümünü görsem tanımam. Ayrıca bir kısmı da AK Parti döneminde göreve başlamış kişiler” diyen Ongun şöyle devam etti:

“Her tür arama kaydına, her tür mail/SMS gibi yazışmalara, her tür güvenlik kamerası görüntüsüne iddia makamları kolayca ulaşabiliyor. Tutuklanan hiç kimseye yönelik ne yazılı ne sözlü bir talimatım olmadığı, bu kaynakların kontrol edilmesiyle kolayca kanıtlanabilir. Bana ve tutuklanan kişilere neden böyle bir suçlamada bulunulduğu izaha muhtaçtır. Hem iddialarla hem de medya ve sosyal medyadaki iftiralarla, özel olarak hedef alındığım ortadadır. Ama bu gerekçe bile, iyi yetişmiş üst düzey kamu görevlilerinin, benim talimatımla iş yaptığı hakaretine maruz kalmalarını gerektirmez.”

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