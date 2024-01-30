Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu|| 2024 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav başvuru kılavuzu yayımlandı. 2024 İOKBS bursluluk başvurusu ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS NEDİR?

Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan bursluluk sınavıdır. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde devlet tarafından madde destek sağlanabilmesi için uygulanır.

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için bursluluk sınavı nisan ayında olacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine de 100 soru sorulacak. 2024 yılı bursluluk sınavı ise 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.

Sınav giriş belgelerini ise sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alabilecek.