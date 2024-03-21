DEİK Başkanı Olpak, Bursa’da üniversiteli öğrencilerle buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), öğrencilerini deneyimli isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda her çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları, birbirinden değerli isimleri ağırlıyor. Daha önce ekonomi, siyaset, medya gibi alanlardaki başarılı isimlerle öğrencileri bir araya getiren BTÜ Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu, DEİK Başkanı Nail Olpak oldu. Programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. ‘Bir Mühendisin Günlüğü’ başlıklı konuşmasıyla, öğrencilerle bir araya gelen Nail Olpak, özgeçmişinden bahsederek, üniversite döneminde meslek dersleri ve İngilizce eğitimini asla aksatmadığını, bunun iş hayatında da önemli yansımaları olduğunu söyledi.

“Önemli kararları ailenizle alın”

İş, aile, sivil toplum, başarı ve mutluluk başlıklarıyla ilgili tecrübe ve tavsiyelerini paylaşan Olpak, “Kendimle alakalı geriye dönüp baktığımda, analitik düşünmeyi ve yaşamayı seven, kendi değerlerine sahip çıkan ve içinde yaşadığı topluma faydalı olmaya çalışan bir profil görüyorum” dedi. Ailenin hayattaki yerinin önemli olduğunun altını çizen Nail Olpak, “Bir mühendis olarak, evimde iş konuşmamaya çok özen gösteririm. Ancak ailemizi ilgilendiren konularda hep birlikte karar alırız. Size tavsiyem, hayatınızı ilgilendiren önemli kararları ailenizle birlikte almanız” diye konuştu. Liderlik ve yönetişim kavramlarına da değinen DEİK Başkanı Olpak, “Yönetişimin de kuralları var. Ekibinizle iyi istişare edeceksiniz, aykırı fikirleri dinlemeye açık olacaksınız ve onlara cesaret vereceksiniz. Elbette son kararı siz vereceksiniz ama karar verdikten sonra da sonuna kadar gideceksiniz. İyi fikirleri de ödüllendireceksiniz” dedi.

Bir mühendis olarak geriye döndürülemeyen en önemli alanlardan birisinin zamanın yönetimi olduğunu kaydeden Nail Olpak, bunun hayatı basitleştiren bir uygulama olduğunu dile getirdi. Başarı ve mutluluğun herkes için önemli kavram olduğunu kaydeden Nail Olpak, “Başarının temel tarifi, bulunduğu konumun görevini en iyi şekilde yerine getirebilmektir. Mutluluğun temel tarifi de o işi yerine getirdikten sonra duyduğu hazdır. Benim hayatımda başarıya giden 5 temel unsur görüyorum; zekâ, zaman, iyi niyetli çalışmak, gayretinizi sonuna kadar harcamak ve doğru kişiye doğru işi yaptırmak” diye konuştu.