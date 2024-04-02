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e-YDS başvuruları başladı

Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/4 İngilizce) başvuruları başladı. Adaylar, sınav başvurularını 18 Nisan'a kadar yapabilecek

Haber Merkezi
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e-YDS başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 27 Nisan'da yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/4 İngilizce) başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2024/4 İngilizce, 27 Nisan'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 18 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.