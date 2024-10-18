e-YDS yarın 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, e-YDS/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınava 5 bin 156 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak.

Sınav saat kaçta?

Yarın saat 13.45'te başlayacak sınav, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.