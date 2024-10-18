Köfteci Yusuf'ta ikinci kriz: İade başvuruları yağmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı ürünlerinde domuz eti kullanıldığını tespit ettiği Köfteci Yusuf, skandal sonrası yoğun destek almıştı. Ancak bu durum kısa sürdü. Şimdi firma, iade talepleriyle karşı karşıya. Pek çok müşteri, buzdolabında sakladıkları ürünleri iade etmek için firmayla iletişime geçmeye başladı.

İade talepleri artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bazı şubelerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf, skandalın ardından sosyal medyada aldığı destek mesajlarıyla rüzgarı bir süreliğine tersine çevirmişti. Ancak firmanın beklemediği bir gelişme yaşandı; müşteriler, online satış platformları üzerinden aldıkları ürünleri iade etmek için taleplerini iletmeye başladı. Birçok tüketici, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri vermek için sıraya girdi ve paralarını geri istedi.

Eski siparişlerde iade talepleri durduruldu

Başlangıçta, Köfteci Yusuf online siparişlerdeki iade taleplerini standart prosedürlerle değerlendiriyordu. Ancak yoğun başvurularla karşı karşıya kalan firma, eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı. Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

"Etlerinizin fotoğrafını yükleyin"

Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi. Şartlara uygun olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından gönderilecek kuryeler aracılığıyla geri alınacak ve iade işlemleri tamamlanacak. Bu gelişme, Köfteci Yusuf’u tekrar zor bir sürece sokmuş gibi görünüyor.