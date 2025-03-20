Gaziantep geleceğin şeflerini istihdam garantisi ile yetiştirecek

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP), kapsamında harekete geçilen uygulamada geleceğin şeflerini eğitilecek. Proje kapsamında Gaziantep Gastronomi Akademisi’nde (GAGA), teorik-pratik eğitimler ve sektör işletmelerinde staj olmak üzere temel mesleki eğitim programları uygulanacak.

“Staj sonrası istihdam şartı sağlanacak”

Proje protokolünü GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ile imzaladıklarını aktaran İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, “Eğitim müfredatları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü akademisyenleri ile işbirliği içinde hazırlanarak MEB tarafından onaylandı. Kursiyerlere akademi bünyesinde verilecek olan teorik ve pratik eğitimlerden sonra, mesleki eğitim programının ayrılmaz bir parçası olan staj süresi, proje ekibi ve GTO tarafından her bir kursiyer özelinde takip edilecek, kursiyerlerin staj yaptığı işletmeler bünyesinde doğrudan istihdam edilmeleri sağlanacak” şeklinde konuştu.