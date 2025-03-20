Gaziantep geleceğin şeflerini istihdam garantisi ile yetiştirecek
Gastronomi kenti Gaziantep’te, geleceğin şeflerini yetiştirmek için İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) işbirliği ile “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projesi” imzalandı. Proje ile sektöre sağlanacak yeni ve nitelikli istihdamın kent ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.
TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP), kapsamında harekete geçilen uygulamada geleceğin şeflerini eğitilecek. Proje kapsamında Gaziantep Gastronomi Akademisi’nde (GAGA), teorik-pratik eğitimler ve sektör işletmelerinde staj olmak üzere temel mesleki eğitim programları uygulanacak.
“Staj sonrası istihdam şartı sağlanacak”
Proje protokolünü GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ile imzaladıklarını aktaran İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, “Eğitim müfredatları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü akademisyenleri ile işbirliği içinde hazırlanarak MEB tarafından onaylandı. Kursiyerlere akademi bünyesinde verilecek olan teorik ve pratik eğitimlerden sonra, mesleki eğitim programının ayrılmaz bir parçası olan staj süresi, proje ekibi ve GTO tarafından her bir kursiyer özelinde takip edilecek, kursiyerlerin staj yaptığı işletmeler bünyesinde doğrudan istihdam edilmeleri sağlanacak” şeklinde konuştu.