  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Gaziantep geleceğin şeflerini istihdam garantisi ile yetiştirecek
Takip Et

Gaziantep geleceğin şeflerini istihdam garantisi ile yetiştirecek

Gastronomi kenti Gaziantep’te, geleceğin şeflerini yetiştirmek için İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) işbirliği ile “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projesi” imzalandı. Proje ile sektöre sağlanacak yeni ve nitelikli istihdamın kent ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep geleceğin şeflerini istihdam garantisi ile yetiştirecek
Takip Et

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP), kapsamında harekete geçilen uygulamada geleceğin şeflerini eğitilecek. Proje kapsamında Gaziantep Gastronomi Akademisi’nde (GAGA), teorik-pratik eğitimler ve sektör işletmelerinde staj olmak üzere temel mesleki eğitim programları uygulanacak.

“Staj sonrası istihdam şartı sağlanacak”

Proje protokolünü GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ile imzaladıklarını aktaran İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, “Eğitim müfredatları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü akademisyenleri ile işbirliği içinde hazırlanarak MEB tarafından onaylandı. Kursiyerlere akademi bünyesinde verilecek olan teorik ve pratik eğitimlerden sonra, mesleki eğitim programının ayrılmaz bir parçası olan staj süresi, proje ekibi ve GTO tarafından her bir kursiyer özelinde takip edilecek, kursiyerlerin staj yaptığı işletmeler bünyesinde doğrudan istihdam edilmeleri sağlanacak” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

Eğitim
SANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi oldu
SANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi oldu
MEB duyurdu: 2025 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu: 2025 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye’nin ilk Finans Lisesi için imzalar atıldı
Türkiye’nin ilk Finans Lisesi için imzalar atıldı
KESOB, hibrit-elektrikli araç tamir, eğitim ve bakım merkezi açıyor
KESOB, hibrit-elektrikli araç tamir, eğitim ve bakım merkezi açıyor
Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi
Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi
Konyalı dökümcülerden eleman açığı için önemli adım
Konyalı dökümcülerden eleman açığı için önemli adım