  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. GTÜ ve Hava-İş Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Takip Et

GTÜ ve Hava-İş Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasında; eğitim, seminer, bilimsel çalışmalar, yayınlar ve organizasyonlar gibi pek çok alanda ortak faaliyetler yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, farklı kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin, toplumun ihtiyaçlarını daha net bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu ihtiyaçların bilimsel çalışmalara yön verdiğini belirtti.

Sabiha Toprak
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GTÜ ve Hava-İş Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Takip Et

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasında; eğitim, seminer, bilimsel çalışmalar, yayınlar ve organizasyonlar gibi pek çok alanda ortak faaliyetler yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.GTÜ Senato Salonu’nda 13 Ocak’ta gerçekleştirilen törenle, protokolün altına imza atan isimler GTÜ adına Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Hava İş Sendikası adına Genel Sekreter Sedat Ali Cangül oldu.

 Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, farklı kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin, toplumun ihtiyaçlarını daha net bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu ihtiyaçların bilimsel çalışmalara yön verdiğini belirtti. Hava-İş Sendikası Genel Sekreteri Sedat Ali Cangül ise, GTÜ ile yapılan bu iş birliğinin önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade ederek, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Eğitim
Koruma Şirketler Grubu Kocaeli Üniversitesi’nde laboratuvar kurdu
Koruma Şirketler Grubu Kocaeli Üniversitesi’nde laboratuvar kurdu
Türk Eğitim Derneği'nden karşılıksız tam eğitim bursu
Türk Eğitim Derneği'nden karşılıksız tam eğitim bursu
Sorular sızdırıldı iddiası vardı: İstanbul'da ortak sınavlar yeniden yapılacak
Soruların sızdırıldığı iddia edildi: İstanbul'da ortak sınavlar yeniden yapılacak
Okullarda yarıyıl tatili başlıyor! 20 milyon öğrenci karne alacak
Okullarda yarıyıl tatili başlıyor! 20 milyon öğrenci karne alacak
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı: Atamalarda Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkate alınacak
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı
ÖSYM duyurdu: Başvurular başladı
ÖSYM duyurdu: Başvurular başladı