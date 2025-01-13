GTÜ ve Hava-İş Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasında; eğitim, seminer, bilimsel çalışmalar, yayınlar ve organizasyonlar gibi pek çok alanda ortak faaliyetler yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.GTÜ Senato Salonu’nda 13 Ocak’ta gerçekleştirilen törenle, protokolün altına imza atan isimler GTÜ adına Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Hava İş Sendikası adına Genel Sekreter Sedat Ali Cangül oldu.

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, farklı kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin, toplumun ihtiyaçlarını daha net bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu ihtiyaçların bilimsel çalışmalara yön verdiğini belirtti. Hava-İş Sendikası Genel Sekreteri Sedat Ali Cangül ise, GTÜ ile yapılan bu iş birliğinin önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade ederek, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.