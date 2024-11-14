İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Nişanı Prof. Dr. Michael Lim’e verildi

İstinye Üniversitesi, başarılı bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla verilen Bilim Nişanı’nı, ABD ve dünya genelinde beyin cerrahisi ve onkoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Prof. Dr. Michael Lim’e takdim etti. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 8 Kasım Cuma günü Vadi Kampüs Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş açılış konuşmalarını yaptılar. Prof. Dr. Türker Kılıç “İyi bir hekim yetiştirirseniz bugünün hastalarını iyileştirirsiniz, iyi bir bilim insanı yetiştirirseniz geleceğin hastalıklarına çare olursunuz” sözleri ile bilim insanı-hekimler yetiştirmenin önemini vurguladı.

“İyi birer ‘bilim insanı-hekim’ yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Bu nişanın, iyi bir bilim insanı olmanın yanı sıra öğrencilere iyi birer rol modeli olan kişilere verildiğini belirten Prof. Dr. Türker Kılıç, “İyi kelimesi, hem mesleğinde iyi olmayı hem de iyi insan olmayı temsil ediyor. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, insan için tıp, insan için teknoloji ve insan için hekimlik ilkelerini benimseyen, bilimsel araştırma metodolojisini pratik beceri ve yaratıcılıkla birleştirme potansiyeline sahip tıp doktorları yetiştirmeyi amaçlıyor. Fark yaratan bilim insanlarını ülkemize davet ederek çalışmaları için onurlandırıyoruz. Bu nedenle 2024 yılı Bilim Nişanını Dr. Michael Lim’e tevdi etmeyi uygun gördük” dedi.

“Prof. Dr. Lim, beyin tümörlerinin immünoterapi ile tedavisinde dünya lideri”

Johns Hopkins'te geçirdiği süre boyunca Prof. Dr. Lim, en büyük beyin tümörü ve trigeminal nevralji kliniklerinden birini kurdu ve hastaları için en gelişmiş cerrahi teknolojileri kullandı. Hasta deneyimini önceliği haline getirmiş biri olarak, meslektaşları ve hastaları tarafından dürüstlüğü ve şefkatli bakımı nedeniyle takdir edildi ve Health Network Foundation'dan bir Hizmet Mükemmelliği Ödülü’ne layık görüldü. Dr. Lim beyin tümörleri için immünoterapi alanında dünya lideridir. Dünya çapında konferans ve seminerler vermek üzere davet edilmesinin yanı sıra, Amerikan Klinik Onkologlar Derneği, Amerikan Nörolojik Cerrahlar Akademisi, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği, Beyin ve Omurga Metastazları Yıllık Sempozyumu, Nörolojik Cerrahlar Kongresi ve diğer toplantılarda beyin tümörleri için immünoterapi, beyin cerrahisi teknikleri ve beyin tümörlerinin yönetimi konularında platform sunumları yapmıştır. Ayrıca, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği konferansında CNS oturumunun platform başkanı olarak görev yapmıştır.

“Uluslararası sıralamalarda yükselen bir Üniversite olarak uluslararası iş birliklerimizi artırıyoruz”

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in Üniversiteyi daha ileri taşımak için bu tür uluslararası iş birliklerinin önemine değindiği törene öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muharrem Usta: “Üzerimize düşen sorumluluk, üniversitemizi sağlam bir zemine oturtarak yarınlara önemli bir miras bırakmaktır. Bu kadar genç bir üniversite olarak almış olduğumuz yolu önemsiyorum. Kendi alanlarında en iyileri bularak kuracağımız uluslararası iş birlikleri ile üst düzey bilgi üreten bir üniversite olmaya niyet ediyoruz” dedi.

“Kanserin, Alzheimer’ın, kalp krizlerinin tedavisinin tohumları, sizlerin zihinlerinde”

Bilim nişanı takdimi sonrasında çalışmalarını aktaran Stanford Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Michael Lim, “İstinye Üniversitesi’nin takdim ettiği bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli öğretim üyelerinizi ve üniversitenizi tanımak, tıp ve bilim alanındaki heyecanınıza şahit olmak benim için ilham verici” dedi. Lim, bir bilim insanı ve bir cerrah olarak beyin ve sinir cerrahisi çalışmalarına yaklaşımını, onkoloji ve nörobilim alanındaki son gelişmeleri ve hastalarıyla kurduğu şefkat temelli tedavi süreçlerinden örnekleri paylaştı. “Kanserin, Alzheimer’ın, kalp krizlerinin tedavisinin tohumları, teknoloji ve bilim alanındaki tüm yeni buluş ve yaklaşımların ışığında sizlerin zihinlerinde” sözleri ile öğrencilere seslendi.

“Kariyerinizde hayır sözünü duyduğunuzda hastalarınız için denemeye devam etmelisiniz"

Prof. Dr. Michael Lim, törende yaptığı "Bir Geri Dönüş Yolculuğu: Laboratuvardan Kliniklere, Kliniklerden tekrar Laboratuvarlara" konulu konuşması ile bilim insanı-hekim olmaya aday tıp fakültesi öğrencilerine araştırma ve klinik deneylerin bir arada ilerlemesinin önemini aktardı. Glioblastoma tümörleri en yüksek metastaz seviyelerine sahip. Prof Dr. Lim’in immünoterapi yöntemi hastaların immün sistemlerini kullanarak kanser hücrelerini vücudun savunma sistemi ile yok ediyor. Lim’in Anti PD1 gibi ilaçlarla yaptığı bir arada ilerleyen klinik deneyler ve araştırmalar, bilim insanı- hekimliğin önemini vurguluyor. Prof Dr. Lim, sunumunda Glioblastoma hastaları üzerinde klinik deneyler yaparken yaşadığı zorluklardan da bahsetti ve “Kariyerinizde bazen hayır sözünü duyduğunuzda hastalarınız için denemeye devam etmeniz gerekiyor” dedi.

İstinye Üniversitesi ve Stanford Universitesi arasında Ar-Ge alanında kurulan bu iş birliği, araştırma ve klinik deneyler anlamında çok önemli gelişim olanakları sağlıyor.