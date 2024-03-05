Kariyer yolculuklarını öğrencilerle paylaşacaklar
Şişli Meslek Yüksekokulu, alanlarında başarılı isimleri "İlham Veren Konuşmalar" etkinliği ile öğrencilerle buluşturuyor.
6 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Şişli Meslek Yüksekokulu, alanlarında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturuyor.
5-6-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan "İlham Veren Konuşmalar" etkinliklerinde kendi alanında uzman ve kariyerinin zirvesinde olan konuşmacılar gençlerle deneyim ve kariyer yolculuklarını paylaşacak.
Başkanlığını Kain Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain’in yaptığı danışma kurulunda, yönetim kurulu üyesi olan Brandanatolia CEO’su Şebnem Atay’ın da aktif çalışmalarıyla organize edilen etkinliğin gençlere yol haritalarını çizmelerinde yardımcı olması hedefleniyor.
İlham veren konuşmacılar
Sağlık
Prof. Dr. Serdar Yalçın
Uzm. Hem. Emel Namoğlu / Tıbbi malzeme
Uzm. Ftr. Görkem Acar & Uzm. Ftr.Berkay Üzümcü
Nermin Buruni / Buruni Laboratuvar Kurucusu
Doç.Dr. Bahar Yüksel Özgür
İbrahim Aybar /Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı
Tasarım ve gastronomi
Yüksek Mimar Gonca Yılmaz
Didem Berkel /Duck Ajans Sahibi
Funda Filibeli /Grii Markası Kurucu Ortağı
Eren Yorulmazer / Mezaron CEO’su
Berna Ulutaş / Tasarımcı -Lady Gina
Güzellik
Dr. Dilek Avşar
Michelin Şef Cenk Dede
Uzm. Bio. Çiğdem Üregen / Rebornia
Özgür Onur / Saç Bakımı
Oksana Peava / Kalıcı Makyaj
Selcen Gür\ Tara kitap kurucusu
Ecehan Ersöz/ Akademisyen /Hanersman Kurucu