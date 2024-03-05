Kariyer yolculuklarını öğrencilerle paylaşacaklar

6 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Şişli Meslek Yüksekokulu, alanlarında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturuyor.

5-6-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan "İlham Veren Konuşmalar" etkinliklerinde kendi alanında uzman ve kariyerinin zirvesinde olan konuşmacılar gençlerle deneyim ve kariyer yolculuklarını paylaşacak.



Başkanlığını Kain Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain’in yaptığı danışma kurulunda, yönetim kurulu üyesi olan Brandanatolia CEO’su Şebnem Atay’ın da aktif çalışmalarıyla organize edilen etkinliğin gençlere yol haritalarını çizmelerinde yardımcı olması hedefleniyor.

İlham veren konuşmacılar

Sağlık

Prof. Dr. Serdar Yalçın

Uzm. Hem. Emel Namoğlu / Tıbbi malzeme

Uzm. Ftr. Görkem Acar & Uzm. Ftr.Berkay Üzümcü

Nermin Buruni / Buruni Laboratuvar Kurucusu

Doç.Dr. Bahar Yüksel Özgür

İbrahim Aybar /Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı

Tasarım ve gastronomi

Yüksek Mimar Gonca Yılmaz

Didem Berkel /Duck Ajans Sahibi

Funda Filibeli /Grii Markası Kurucu Ortağı

Eren Yorulmazer / Mezaron CEO’su

Berna Ulutaş / Tasarımcı -Lady Gina

Güzellik

Dr. Dilek Avşar

Michelin Şef Cenk Dede

Uzm. Bio. Çiğdem Üregen / Rebornia

Özgür Onur / Saç Bakımı

Oksana Peava / Kalıcı Makyaj

Selcen Gür\ Tara kitap kurucusu

Ecehan Ersöz/ Akademisyen /Hanersman Kurucu