KYK 2024 YEDEK BAŞVURU NE ZAMAN? Gözler yedeğe çevrildi! KYK yedek için tekrar başvuru yapılır mı?

KYK 2024 yedek başvuru ne zaman? KYK yedek için tekrar başvuru yapılır mı? soruları araştırılıyor. KYK’nın ilk yerleştirmesinde listelerde kendini göremeyenler ek yerleştirmelere odaklandı. Bu kapsamda da KYK yedek tercihlerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Detaylar haberimizde…

KYK 2024 YEDEK BAŞVURU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren erişime açıldı.

GSB Yurt kayıt işlemleri ise 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 ’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

KYK YEDEK İÇİN TEKRAR BAŞVURU YAPILIR MI?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz netleşmedi. KYK yedek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.