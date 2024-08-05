LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇ EKRANI 2024 | MEB LGS 2 nakil sonuç öğrenme (meb.gov.tr)

LGS ikinci nakil sonuç ekranı 2024 ve MEB LGS 2 nakil sonuç öğrenme (meb.gov.tr) ekranı araştırılıyor. Birinci yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen ve boş kontenjan sürecinden faydalanarak yerleşmeyi planlayan öğrenciler için MEB beklenen süreci duyurdu. Böylece adaylar kimlik numaraları, okul numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebiliyor. İşte detaylar…

LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇ EKRANI 2024

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

MEB LGS 2 NAKİL SONUÇ ÖĞRENME (MEB.GOV.TR)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS birinci nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin beklediği haberi duyurdu. Böylece LGS adayları sisteme kişisel bilgileriyle giriş yaparak sonuç görüntüleyebiliyor. Öte yandan LGS 2. nakil sonuçlarına sadece meb.gov.tr'den değil e-okul'dan da erişilebilecek.