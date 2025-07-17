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İktisat ve İşletme fakülteleri lağvedilmişti! Rektörden 'Açıköğretim' açıklaması geldi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat ve İşletme fakültelerinin lağvedilmişti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ndeki 2 fakültenin bölüm olarak öğrenimlerini sürdüreceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İktisat ve İşletme fakülteleri lağvedilmişti! Rektörden 'Açıköğretim' açıklaması geldi
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin Açıköğretim Sistemi'ndeki İktisat ve İşletme fakültelerinin, Açıköğretim Fakültesi çatısı altında öğrenimlerine devam edeceğini söyledi.

Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat ve İşletme fakültelerinin lağvedildiğini hatırlattı.

"Açıköğretim tek çatıda toplandı"

Bu kararın üniversitenin Açıköğretim Sistemi'ni güçlendirmek amacıyla alındığını belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Açıköğretim Sistemi'nde 3 fakülte vardı. Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi... Bir üniversitede 3 açıköğretim fakültesi olmasının bir anlamı yok. Yaptığımız son derece teknik bir düzenleme. Artık, Açıköğretim Sistemi'ndeki tüm ön lisans ve lisans programları Açıköğretim Fakültesi altında tek çatıda toplanarak Açıköğretim Fakültesi yapısının güçlendirilmesi sağlandı."

"Kapatılmadı, lağvedildi"

Prof. Dr. Adıgüzel, söz konusu kararla herhangi bir bölümün kapatılmadığını, lağvedilen fakültelerin aynı isimli bölümlerinin Açıköğretim Fakültesi'ne bağlandığını vurguladı. 

Süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmediğinin altını çizen Adıgüzel, "Bunu yaparak aslında açıköğretim eğitimi verdiği halde açıköğretim değilmiş gibi İktisat ve İşletme fakültesi olarak diploma veren bu bölümleri Açıköğretim Fakültesi diploması verecek şekilde bir düzenleme yapmış olduk." ifadesini kullandı.

 "Yeni kayıt olacak öğrencileri ilgilendiriyor"

Rektör Adıgüzel, söz konusu düzenlemenin yeni kayıt olacak öğrencileri ilgilendirdiğini, bu fakültelerde halihazırda öğrenim gören öğrencilerin diplomalarını İktisat ve İşletme fakültesi şeklinde alacaklarını sözlerine ekledi.

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