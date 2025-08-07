MEB duyurdu! 2025 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenler için uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları için takvimi duyurdu.

Öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu yayımlandı

MEB, “7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu” ile “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanan "2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"u yayımladığını duyurdu.

Öğretmen eğitim programlarına başvurular başlıyor

Kılavuza göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmen ve başöğretmen şartlarını sağlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programlarına başvuruları, 20 Ağustos 2025 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Uzaktan eğitim yapılacak

Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen/uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eğitimlerini ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak.

Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikaları, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecek.

Eğitim öğretim tazminatından faydalanacaklar

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaklar.

Öğretmenlere derece verilecek

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu için tıklayın