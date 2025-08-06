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MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası atama sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değişikliği atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası atama sonuçları açıklandı
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Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. 

Tercih başvuruları alınmıştı

18-29 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alındı. 

Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. 

Görevden ayrılma işlemleri yarın başlıyor

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

"Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olması sorumluluğumuzdur"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. 
 
Bakan Tekin paylaşımında ailenin insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekân olduğunu belirterek, "Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını; taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı. 

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