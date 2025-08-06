Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, sınav sonuçlarının 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.
MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları yayımlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2025
Detaylı bilgiye https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden ulaşabilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı