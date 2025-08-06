  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı!
Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı!
Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sınav sonuçlarının 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

HTS kayıtlarına AYM freni: İçeriği belli olmayan kayıt suç delili olamazHTS kayıtlarına AYM freni: İçeriği belli olmayan kayıt suç delili olamazGündem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiBUDO'nun bazı seferleri iptal edildiGündem
Lahmacunun pabucu dama atıldı! Bodrum’da wagyu hamburger fiyatıyla dudak uçuklatıyorLahmacunun pabucu dama atıldı! Bodrum’da wagyu hamburger fiyatıyla dudak uçuklatıyorEkonomi
Eğitim
MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası atama sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası atama sonuçları açıklandı
DMM 'ÖSYM' iddialarını yalanladı: Dijital altyapıda veri sızıntısı yok
DMM 'ÖSYM' iddialarını yalanladı: Dijital altyapıda veri sızıntısı yok
LGS birincilerinin tamamı bile bu üç okula yerleşemedi
LGS birincilerinin tamamı bile bu üç okula yerleşemedi
Son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı
Son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyor!
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyor!
Üniversite tercihlerinde sona doğru: Bin 278 bölümde profesör yok
Üniversite tercihlerinde sona doğru: Bin 278 bölümde profesör yok