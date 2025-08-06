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Lahmacunun pabucu dama atıldı! Bodrum’da wagyu hamburger fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Ünlü şef Gürkan Topçu’nun Yalıkavak’taki açılışında sunulan hamburgerin fiyatı, Bodrum’da yüksek restoran ücretleri tartışmasını yeniden alevlendirdi. Topçu’nun “Yiyen 15 gün et yemez” dediği hamburgerin kilosu 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırlandı ve uçuk bir fiyata satışa sunuldu.

Haber Merkezi
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Lahmacunun pabucu dama atıldı! Bodrum’da wagyu hamburger fiyatıyla dudak uçuklatıyor
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Lahmacunun ardından şimdi de hamburger tartışma konusu oldu. Bodrum astronomik fiyatları ile yine gündeme oturdu.  Bu kez hamburger, lahmacunun tahtını salladı.  

Hamburger, 15 bin dolarlık özel bir Japon etiyle hazırlandı.

Özel hamburger olay oldu

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; sanat dünyasının ünlüleri şef Gürkan Topçu'nun Yalıkavak'taki yeni mekanının açılışında buluştu. Açılışta, şefin özel hamburgeri olay oldu.

Hamburger fiyatı dudak uçuklatıyor

 Yıllardır Bodrum gündemini meşgul eden lahmacun fiyatını ikiye katlayan hamburger 5 bin liradan satışa sunuldu. 

“Yiyen 15 gün et yemez” 

Şef Topçu "Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var. Bunu yiyen 15 gün et yemez, çünkü vücut proteine doymuş oluyor" dedi.

Japonya'dan getirtilen wagyunun kilosu ise 15 bin dolardan satılıyor. 

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