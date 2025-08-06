DİSK-AR: Enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine yedi aylık toplam faturası en az 972 milyar TL

DİSK-AR Ağustos 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı.

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin emek gelirlerini eritmeye devam ettiği belirtildiği raporda, 2025’in yedinci ayında brüt işçi ücretlerinin yaklaşık yüzde 40’ı vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği kaydedildi.

2025’in ilk yedi ayında enflasyonun işçi ücretlerine birikimli faturası 525,5 milyar TL, vergilerin birikimli faturasının 446 milyar TL oldu olduğu belirtilen raporda, "Vergi ve enflasyonun ücretlerde yarattığı toplam kayıp 972 milyara ulaştı. Asgari ücrete ara zam yapılmaması kayıpları büyüttü. Temmuz 2025’te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 4.218 TL! Yılın ilk yedi ayında ortalama işçi ücretinin birikimli kaybı 58 bin 450 TL" denildi.

Ücretlerin yaşadığı erimenin en büyük sebeplerinden biri hızla artan vergi yükü olduğu dile getirilen raporda, "Örneğin 47.750 TL brüt ücreti olduğunu kabul ettiğimiz bir işçi (sigortalılar için ortalama ücret) Ocak 2025’te 3 bin TL’nin altında vergi öderken temmuz ayı itibarıyla bu miktar 5 bin TL’ye yaklaştı. Vergi ve kesinti toplamı Ocak 2025’te 10.100 TL iken Temmuz 2025’te kesinti toplamı 12.129 TL’ye yükseldi" ifadeleri yer aldı.

Raporda ücretlerdeki erimelere dair şu örnekler yer aldı:

"Ortalama işçi ücretinde (47.750 TL) Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.894 TL iken Temmuz 2025 döneminde bu miktar 6.796 TL’ye yükseldi. Vergi ve enflasyon nedeniyle (işsizlik sigortası ve SGK primi kesintisi hariç) ocak ayındaki erime 4.831 TL iken bu miktar temmuz ayında 11.793 TL’ye yükseldi. Ortalama işçi ücretinin 7 aylık birikimli erimesi ise 58.450 TL oldu.

Toplam kayıplar ise çok daha ürkütücü boyutlarda. Sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybı Temmuz 2025’te toplam (tüm işçiler için) 114,3 milyar TL’ye ulaşırken enflasyon ve vergi (kesintiler hariç) kaynaklı toplam erime 198 milyar TL oldu.

7 aylık birikimli erime (7 ayın toplamı) ise akıllara durgunluk verecek düzeye ulaşmış durumda. Özellikle asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılmaması kayıpları büyüttü.

Artan vergi yükü nedeniyle tüm işçiler için yaşanan 7 aylık birikimli toplam kayıp 446 milyar TL olurken enflasyonun yarattığı kayıp ise 526 milyar TL’ye ulaştı. Böylece vergi ve enflasyonun yaklaşık 17 milyon işçinin ücretlerinde yarattığı 7 aylık kayıp en az 972 milyar TL’ye ulaştı."