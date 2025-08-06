HTS kayıtlarına AYM freni: İçeriği belli olmayan kayıt suç delili olamaz
Anayasa Mahkemesi (AYM), içeriği belli olmayan HTS kayıtlarının tutuklama gerekçesi olamayacağına hükmetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP milletvekili Hüda Kaya’nın bireysel başvurusunu karara bağladı.
"Dosyaya erişim hak ihlalidir"
Yüksek mahkeme, 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklanan eski HDP milletvekili Hüda Kaya'nın hukuka aykırı tutuklandığına ve soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlanmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
"Kayıt suç delili olamaz"
Kararda, tutuklamaya gerekçe gösterilen HTS kayıtları için "İçeriği belli olmayan görüşme kayıtlarının kuvvetli suç belirtisi olarak kabulü mümkün görülmemiştir” denildi.
Yüksek Mahkeme, Kaya'ya 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. (NTV)