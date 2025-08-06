Lüks emlak firması, bir e-postayla 19 milyon dolar dolandırıldı

ABD’nin en pahalı bölgelerinden biri olan Battery Park City’de çok sayıda lüks konutun sahibi ve yöneticisi olan Milford Entities/Management Company, siber dolandırıcıların kurbanı oldu.

Şirket, yalnızca bir sahte e-postaya kandıktan sonra 19 milyon doları (yaklaşık 772 milyon TL) yanlışlıkla dolandırıcılara ait bir hesaba transfer etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Temmuz ayı başında yaşandı. Dolandırıcılar, Battery Park City Authority (BPCA) adına açılmış sahte bir banka hesabı ve “spoofing” tekniğiyle gönderilen bir e-posta sayesinde şirketi kandırdı. Milford, lüks Liberty View ve Liberty Luxe dahil olmak üzere işlettiği birçok bina adına yapılması gereken vergi benzeri ödemeleri bu sahte hesaba aktardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz ay, Milford Management, Battery Park City Authority adına sahte bir banka hesabı açılarak gerçekleştirilen ciddi bir dolandırıcılık vakasının kurbanı oldu” denildi. Olayın ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) öncülüğünde çok kuruluştan oluşan bir soruşturma başlatıldı.

Zarar milyarları bulabilir

Sızan e-postalara göre sadece bir binanın 3,5 milyon dolarlık çeyrek dönem ödemesi dolandırıcılara kaptırıldı. BPCA ise söz konusu döneme ait ödemelerin hiç ulaşmadığını doğruladı.

Milford’un doğrudan sahibi olduğu üç bina ve yönettiği altı başka binadan toplanan “PILOT” adı verilen vergi yerine geçen ödemeler, normalde BPCA’ya aktarılıyordu. Ancak bu kez, binlerce konut sahibinden toplanan fonlar siber suçluların eline geçti.

İlk ama son olmayabilir

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Battery Park City’de 18 siteyi ve 5.000 konut sahibini temsil eden BPC Homeowners Coalition, tüm bina yönetimlerine uyarı e-postası göndererek siber güvenlik politikalarını gözden geçirmelerini istedi. Koalisyon başkanı Justine Cuccia, “Bu ilk siber saldırı olabilir ama muhtemelen son olmayacak” ifadelerini kullandı.

BPCA’dan yapılan açıklamada ise, “Battery Park City Authority bu olayın parçası değildir, faaliyetleri etkilenmemiştir” denildi. Ancak yetkililer, etkilenen bina sakinleri, emlak yönetimi ve kolluk kuvvetleriyle iş birliğinin sürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili federal soruşturma devam ediyor.