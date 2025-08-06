Ekonomik krizi aşamadı: Türkiye'nin plastik devi konkordato ilan etti

İzmir merkezli İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 2014 yılında kurulan ve mühendislik plastikleri üretimi yapan şirketin konkordato başvurusu mahkemece kabul edildi.

Plastik sanayinde önemli rol oynuyordu

Elektrik-elektronik, otomotiv, beyaz eşya, enerji, sağlık ve inşaat sektörleri için fonksiyonel mühendislik plastikleri üreten İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., yıllık 17.500 ton üretim kapasitesine, 5 adet seri ve 3 adet laboratuvar tipi ekstrudere sahip. Şirkette 128 çalışan ve 37 Ar-Ge personeli ile çalışmalarına devam ediyor.

3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi

Sözcü'nün aktardığına göre, 01 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olan geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.

Alacaklılara 7 günlük itiraz hakkı

Mahkeme ayrıca, alacaklıların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabileceklerini, konkordato sürecine ilişkin itiraz dilekçelerini mahkemeye sunarak taleplerini gerekçeleriyle birlikte iletebileceklerini duyurdu. Davanın duruşması ise 24 Ekim 2025'te yapılacak.

Sanayiden üniversite iş birliğine

İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., faaliyetlerini Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürüyor. 19 bin metrekarelik alanda kurulu olan tesisin 10 bin metrekaresi kapalı üretim alanı bulunuyor. Şirket, 2015 yılında Ege Üniversitesi bünyesindeki ideEGE Teknopark’ta kurduğu Ar-Ge ofisiyle üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemişti.

Şirketin geliştirdiği kompozit malzemeler, uluslararası test standartlarına uygun şekilde laboratuvar ortamında değerlendirilerek üretime sunuluyordu. Sektöründe yenilikçi yaklaşımı ve malzeme kalitesine verdiği önemle tanınan firma, son dönemde yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunmak zorunda kaldı.