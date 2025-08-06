  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Takip Et

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sakarya'da denize girmek yasaklandıSakarya'da denize girmek yasaklandıGündem
Lüks emlak firması, bir e-postayla 19 milyon dolar dolandırıldıLüks emlak firması, bir e-postayla 19 milyon dolar dolandırıldıŞirket Haberleri
Konut kredilerinde son durum! En uygun oran hangi bankada? İşte güncel oranlarKonut kredilerinde son durum! En uygun oran hangi bankada? İşte güncel oranlarEkonomi
Ekonomik krizi aşamadı: Türkiye'nin plastik devi konkordato ilan ettiEkonomik krizi aşamadı: Türkiye'nin plastik devi konkordato ilan ettiŞirket Haberleri

 

Gündem
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu bir yıl önce tespit edildi
HÜDA PAR'lı siyasetçi sahte diplomasının olduğunu bilmediğini iddia etti: "Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk"
HÜDA PAR'lı siyasetçi: Sahte diplomam olduğunu bilmiyordum
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye geçeceği" iddialarına tepki: İnanamıyorum, bu kadar ucuz bir şekilde parti mi değiştireceğiz?
Cemil Tugay, "AK Parti'ye geçeceği" iddialarına ser tepki gösterdi
DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek
DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek
Yargıtay telefon tuzağına hapis cezasını onayladı!
Yargıtay telefon tuzağına hapis cezasını onayladı!
HTS kayıtlarına AYM freni: İçeriği belli olmayan kayıt suç delili olamaz
HTS kayıtlarına AYM freni: İçeriği belli olmayan kayıt suç delili olamaz