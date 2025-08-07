  1. Ekonomim
Şırnak Üniversitesinde 3 yeni "enerji" bölümü açıldı

Şırnak Üniversitesinde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Sondaj Teknolojisi Programı açıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez öğrenci alımına başlayacak bölümler, bölgede devam eden enerji çalışmalarına yönelik insan kaynağının da bölgede yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şırnak, devreye alınan yatırımlarla gelişmeyi sürdürürken insanlar için de yeni fırsatlara kapı aralıyor. Keşfedilen kaynaklarla birlikte Türkiye'nin petrol üretim üssü haline gelen bölge, hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştiği merkezlerden biri olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu bölümlerde okuyan öğrencilerle de yakından ilgilenecek. Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından öğrencilere teknik gezi ve ders desteği verilecek.

Öte yandan, öğrencilere 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde TPAO Şırnak veya Batman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan yetkin personel tarafından ders verilmesi üzerinde çalışılacak. Bu süreç, Şırnak Üniversitesi tarafından ders programının ve içeriğinin netleştirilmesinin ardından personelin iş programları ve uzmanlık alanları göz önüne alınarak planlanacak.

Bu kapsamda, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü lisans programı için 21, Maden Mühendisliği Bölümü lisans programı için 15, Sondaj Teknolojisi ön lisans programı için 30 kontenjan açıldı.

