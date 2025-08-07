MEB duyurdu: Öğretmenlere yeniden yer değiştirme başvurusu imkanı tanındı
Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere yeniden başvuru imkanı tanıdı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.
Ataması yapılmayan öğretmenlere yeniden başvuru imkanı
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanındı.
Yer değiştirme başvurusu başladı
Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları, 7-9 Ağustos'ta alınacak.
Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.