Danıştay’tan YKS hukuk barajına durdurma kararı! 100 bin başarı sıralaması kararı iptal edildi

Hukuk fakültelerine yerleşmek için üniversite sınavında istenen başarı sıralamasınının ilk 100 bine çekilmesi kararı Danıştay'dan döndü.

125 bin baraj şartı bu sene de uygulanacak

Böylece geçen sene hukuk fakültelerine giriş için uygulanan 125 bin baraj şartı bu sene de uygulanacak.

NTV'den Öykü Tüccar'ın aktardığı bilgiye göre; YÖK kaynakları da bu kararı doğruladı.

YKS tercihleri 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar bu tarihe karar üniversite tercihlerinde değişikliğe gidebilecekler.

YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu sene de hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajının 125 bin olarak belirlendiğini belirtti.

Özvar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının “2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere” ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır."

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS Başvuru Kılavuzu'na göre, hukuk fakülteleri için geçen yıllarda 125 bin olarak uygulanan başarı sıralaması şartı 100 bine çekilmişti. Bu kapsamda, hukuk fakültelerini Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecekti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2021 yılında Adalet Bakanlığından gelen talep doğrultusunda, hukuk fakülteleri için barajı 100 bine yükseltilmiş ancak ilk kez uygulanacağı 2022 yılında karardan vazgeçilmiş ve baraj 125 bin olarak uygulanmıştı.