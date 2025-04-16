MEB'den, liseleri ayağa kaldıran resen öğretmen atamalarına açıklama!

(ÖZEL HABER)

Kamuoyunda “proje okulları” olarak bilinen 30’dan fazla okulda görev yapan 20 binden fazla öğretmenin, “norm kadro” gerekçesiyle 8 Nisan’da görev yerleri değiştirilmişti. Bunun üzerine öğretmenler, öğrenciler, veliler duruma tepki göstermişti. Türkiye’de pek çok okulda eylemler düzenlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde sendikalar açıklamalar yapmıştı.

Bakan Yusuf Tekin Türkiye genelinde 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu ve yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını belirtmişti. 14 Nisan'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, yaklaşık altı bin öğretmenin görev süresinin uzatılmadığını belirtmişti.

Atamalar durduruldu

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarının ekonomim.com'a verdiği bilgiye göre resen atama durdurulurken, proje okullarını ayağa kaldıran öğretmen atamaları ise sonbahara ertelendi.

Eğitim-İş Sendikası, "Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama" takvimine karşı açtıkları dava ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptıkları çağrının sonuç verdiğini belirterek, resen atamaların durdurulduğunu belirtti.

Sendikanın açıklamasında, “Eğitim-İş olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeler yapılmadan dayanaksız atamaların hukuksuz olduğunu, iptal edileceğini duyurmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmıştık. Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığımız dava ve çağrımız karşılık bulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası durumundaki öğretmenleri, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacağından, tercihlerinin dışında resen atamaya tabi kılmamalıdır. Bugün için önüne geçilmiş ve re'sen atamalar durdurulmuş olsa da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kütük de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın norm atamalarında resen atamaları iptal ettiğini açıkladı.

Proje okul nedir?

Resmî adı Özel Proje ve Program Uygulayan Okullar olan proje okullar, 2014’te yürürlüğe girdi. Ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar proje okulu olarak adlandırılıyor. Proje okullarda tekstilden spora, bilişime kadar farklı alanlarda uzmanlaşma sağlanabiliyor. Aynı zamanda fen, sosyal bilimler gibi liseler de bu okullar kapsamında sayılabiliyor. Bazı köklü liseler de yine proje okul kapsamında eğitim veriyor.

Bakanlık da 2014 yılında, bu okullarda çalışan öğretmenleri var olan tayin sisteminden çıkardı ve kendisine bağladı.

Proje okullarında öğretmenler kaç yıl çalışabiliyor?

Öğretmenlerin görev süresi daha önce 15 yılı geçiyordu. Fakat 2020’de değişikliğe gidildi ve 4 + 4 sistemine geçildi. Böylece bir öğretmen, proje okulunda en fazla sekiz yıl çalışabilir duruma geldi.

Fakat öğretmen ve idareci ataması yapılırken, herhangi bir kriter, nitelik vs. aranmıyor.

Norm fazlası nedir?

Norm fazlası, milli eğitim yetkilileri tarafından "bir nedenle istihdam alanı daralanlar" şeklinde özetleniyor. Örneğin bir dersin haftalık saatinde yapılacak azaltma, o branştaki öğretmenlerden birinin norm fazlası durumuna düşmesine neden olabilir. Bu durumda, "hizmet puanı en az olandan başlamak üzere" öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirleniyor.