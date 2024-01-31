MSÜ 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav takvimi...

Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının ne zaman sona ereceği adaylar tarafından sorgulanıyor. MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? Tüm merak edilen ayrıntılar...

MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak. 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. MSÜ sınavı geç başvuruları ise 7 Şubat'ta alınacak. Sınav sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla yapacaklar.