ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 13 üniversiteye yeni rektör atadı. ODTÜ, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu pek çok üniversitede rektör değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.
Yeni rektörler ve atandıkları üniversiteler şu şekilde sıralandı:
Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Akdeniz Üniversitesi: Prof. Dr. Özlenen Özkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil
İstanbul Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Mandal
Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Uğur Ünal
Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Hatipler
Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Kamuran Eronat
Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Özdemir
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Prof. Dr. Necip Şimşek
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Sözen
Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş