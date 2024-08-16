  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti
Takip Et

ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 13 üniversiteye yeni rektör atadı. ODTÜ, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu pek çok üniversitede rektör değişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.

Yeni rektörler ve atandıkları üniversiteler şu şekilde sıralandı:
Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Akdeniz Üniversitesi: Prof. Dr. Özlenen Özkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil
İstanbul Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Mandal
Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Uğur Ünal
Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Hatipler
Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Kamuran Eronat
Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Özdemir
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Prof. Dr. Necip Şimşek
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Sözen
Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş

Jandarma Genel Komutanı emekli edildi, Emniyet Genel Müdürü değişti: İşte atama ve görevden almalarJandarma Genel Komutanı emekli edildi, Emniyet Genel Müdürü değişti: İşte atama ve görevden almalarGündem

 

Eğitim
Coursera, dünyanın en iyi üniversitelerinin derslerini Türkçe'ye çeviriyor: 4700 ders erişime açıldı
Coursera, dünyanın en iyi üniversitelerinin derslerini Türkçe'ye çeviriyor: 4700 ders erişime açıldı
ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek
ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek
Bakan Tekin 'Üşenmedim hesapladım' diyerek 12 yıllık ders saatini açıkladı
Bakan Tekin 'Üşenmedim hesapladım' diyerek 12 yıllık ders saatini açıkladı
ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı
MEB 2024 – 2025 HAZIRLIK GENELGESİ: Sınav saati uygulaması sona erdi
MEB 2024 – 2025 HAZIRLIK GENELGESİ: Sınav saati uygulaması sona erdi
SON DAKİKA... MEB'den yeni genelge: İlkokullarda sınav saati kalktı
MEB'den yeni genelge: İlkokullarda sınav saati kalktı