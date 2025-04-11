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Öğretmenler atama bekliyor: Mehmet Şimşek ve Yusuf Tekin toplantısında hangi rakam konuşuldu?

2024 yılı KPSS sınav sonuçları kapsamında yapılacak öğretmen atamaları için bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Öğretmenler atama bekliyor: Mehmet Şimşek ve Yusuf Tekin toplantısında hangi rakam konuşuldu?
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Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay’ın haberindeki iddiaya göre görüşmede atama sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar gündeme geldi. Toplantıda 30 bin öğretmen ataması konuşuldu.

Tasarruf nedeniyle emekli sayısı kadar istihdam sayısı meselesinin yeniden konuşulduğu toplantıda Bakan Tekin, saha araştırmaları sonucu hazırladığı açığa ilişkin haritayı gösterdi.

Tasarruf kapsamında konuşulan 13 bin rakamının yetersiz olduğuna işaret edilirken, toplantıda 30 bin sayısı gündeme getirildi.

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