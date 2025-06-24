Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2025 yılı yaz tatili döneminde il içi mazerete dayalı yer değişikliği işlemlerine ilişkin duyuruyu kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlık kadrosunda görev yapan öğretmenlerden; aile birliği, sağlık durumu, can güvenliği, engellilik ya da diğer mazeret nedenlerine sahip olanlar, yer değiştirme başvurularını belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.
Başvuru süreci iki aşamadan oluşacak. Öğretmenler, ilk aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilgili belgelerle birlikte sistem üzerinden mazeret beyanında bulunacak. Başvuruları uygun görülen adaylar, ikinci aşamada 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayabilecek.
Tüm başvuru sürecinin ardından atamalar 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevlerinden ayrılış işlemleri ise 17 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacak.