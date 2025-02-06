ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! YKS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başladığını açıkladı

YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.

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YKS başvuru ücreti ne kadar olacak?

2025 YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu ile belli olacak. 2024 yılında YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti.

2025 YKS oturumları ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.