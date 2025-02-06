Z kuşağı tasarrufa yöneldi: Eski kuşaklar para harcıyor!

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, tasarruf konusunda en bilinçli neslin Z kuşağı olduğu görüldü.

Talker Research’ün yaptığı ankette, farklı yaş gruplarından 1.000 ABD’liye her ay maaşlarının ne kadarını biriktirdikleri soruldu. Genç nesillerin tasarruf konusunda eski kuşaklardan daha başarılı olduğunu ortaya çıktı.

Z kuşağının yüzde 21’i maaşlarının yüzde 1 ila 10’unu, yüzde 25’i de yüzde 11 ila 20’sini tasarruf ettiğini belirtti. Daha da dikkat çekici olan ise Z kuşağının yüzde 12’sinin maaşlarının yüzde 21 ila 30’unu biriktirmesi ve yüzde 5’inin ise tüm maaşını tasarrufa ayırması oldu. Bu oran, diğer kuşaklara göre oldukça yüksek oldu.

30’lu yaşlarda da tasarruf sürdü

Y kuşağı da (1981-1996 doğumlular) tasarruf konusunda Z kuşağının hemen ardından geldi. 30’lu 40’lı yaşlarda olan bu neslin yüzde 30’u maaşlarının yüzde 10’una kadar tasarruf yaparken, yüzde 24’ü gelirinin yüzde 11 ila 20’sini biriktiriyor. Ancak bu kuşakta tasarruf yapmayanların oranı yüzde 26 iken, Z kuşağında bu oran yalnızca yüzde 16’da kaldı.

Yaş geçtikçe tasarruf azaldı

Eski kuşaklar ise tasarruf konusunda çok daha geride kaldı. Sessiz Kuşak olarak nitelendirilen 1928-1945 yılları arasında doğanların hiçbir üyesi para biriktirmezken, Baby Boomers denilen 1946-1964 yılları arasında doğanların yüzde 32’si, X kuşağının (1965-1980 doğumlular) da yüzde 33’ü hiçbir şekilde tasarruf yapmadığını belirtti.

Erkekler kadınlardan daha fazla tasarruf etti

Anket sonuçları, tasarruf konusunda cinsiyetler arasında da fark olduğunu ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 31’i maaşlarının yüzde 1 ila 10’u arasında tasarruf ederken, kadınlarda bu oran yüzde 27. Öte yandan, erkeklerin yüzde 21’i hiçbir birikim yapmazken, kadınlarda bu oran yüzde 36’ya çıkıyor.

Z kuşağı neden finansal olarak bilinçli?

Z kuşağı, henüz hayatlarının inşa aşamasında olurken, önemli dönüm noktalarına hazırlık yapıyorlar. Evlilik, ev sahibi olma ve kariyer gelişimi gibi büyük adımlar, bu nesli tasarruf yapmaya daha çok itiyor.

Rockland Trust’ın başkan yardımcısı ve finansal eğitim uzmanı Julie Beckham, Z kuşağının eski kuşaklardan farklı bir finansal bilinç geliştirdiğini belirtiyor. Newsweek’e verdiği röportajda, “Bu nesil, kendi başlarına araba almak, ev satın almak ve düğün gibi büyük etkinlikleri finanse etmek için tasarruf yapma ihtiyacını çok erken fark etti” ifadelerini kullandı.

Z kuşağı ayrıca öğrenci kredileri gibi nedenlerle borç altına daha erken girerek finansal risklerden kaçınma eğilimine yöneldi.

Beckham, “Öğrenci kredilerinin eski kuşaklar üzerindeki etkisini gözlemlediler ve bu da onları daha dikkatli ve tasarruf odaklı hale getirdi” dedi.

Sosyal medya finansal farkındalığı artırıyor

Z kuşağı, sosyal medya ile büyüyen ilk nesil. Bu da onların finansal bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Beckham, birçok Z kuşağı üyesinin tasarruf ipuçları paylaşan sosyal medya fenomenlerini takip ettiğini, kişisel finans podcast’leri dinlediğini ve kendilerini eğitmek için internetten yararlandığını söylüyor.

Z kuşağı neden daha fazla tasarruf ediyor?

Hayatın daha başındalar: Eski kuşaklara göre hayatın başında olan bu nesil, birikimlerini artırıyorlar.

Geleceğe yatırım yapmak: Ev almak, düğün yapmak, aile kurmak gibi büyük finansal kararlar için erken yaşta plan yapıyorlar.

Öğrenci kredilerinden ders çıkardılar: Eski kuşakların öğrenci borçlarıyla mücadelesini gözlemledikleri için daha temkinli hareket ediyorlar.

Sosyal medya etkisi: Tasarruf ipuçlarını sosyal medya fenomenlerinden ve finans podcast’lerinden öğreniyorlar. Önceki nesillere kıyasla finansal bilince daha erken ulaşıyorlar.