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ÖSYM duyurdu: YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınav giriş belgelerine, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

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