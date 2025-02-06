MEB çalıştayları başlıyor! Ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve lise 9. sınıf öğrencileri katılacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim öğretim süreçleri ve öğrencilere katkılarını değerlendirmek, öğrencilerin görüş ve önerilerini almak ve eğitim öğretim süreçlerine aktif katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlenecek çalıştaya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve lise 9. sınıf öğrencileri katılacak.

Farklı okul türlerinden 150'nin üzerinde öğrenci seçildi

Çalıştayda, farklı okul türlerinden 150'nin üzerinde öğrenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Çalıştay kapsamında öğrenciler, yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelecek. Her masada, müfredat hazırlık sürecinde görev almış bir komisyon başkanı, zümre öğretmenleri ve bir raportör bulunacak.

Öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilecek

Çalıştayda öğretmenler, beceri temelli müfredatın öğrenme süreçlerine katkılarını belirlemek amacıyla öğrencilere açık uçlu sorular yöneltecek.

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yaşadığı, "öğrenme"yi öğrenirken karşılaştığı sorunlara ışık tutması amacıyla öğrencilere derslere özgü görüşleri de sorulacak.

Müfredatın izleme süreçlerine aktif katılım sağlanacak

Ayrıca öğrenciler, yeni müfredat hakkında kompozisyon yazacak ve beyin fırtınası yaparak değerlendirme raporu hazırlayacak, böylece müfredatın izleme süreçlerine aktif katılım sağlayacaklar.

6 ilde daha çalıştay düzenlenecek

Ankara'daki ilk çalıştayın ardından İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, İzmir ve Antalya olmak üzere 6 ilde daha "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları" düzenlenecek.

Öğrenci kurulu, Bakan Tekin ile bir araya gelecek

Çalıştay kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin ortaya çıkan tespit, öneri ve taleplerin değerlendirilmesine katkı sunması amacıyla öğrencilerden bir kurul oluşturulacak. Yedi bölge ve 1on beş farklı ilden 25 öğrencinin yer alacağı danışma kurulu; çalıştayda elde edilen çıktıları, çalıştaya ilişkin görüş ve önerilerini Bakan Yusuf Tekin ile bir araya gelerek paylaşacak.

Bu değerlendirmeler daha sonra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hazırlayan birimlere iletilecek.

Karar alma süreçleri güçlenecek

Öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin görüş ve önerilerinin yer aldığı raporlar, titizlikle incelenerek değerlendirilecek.

Öğretim programlarının etkililiğini ölçmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 4 dört ayrı birim üzerinden İzleme ve Değerlendirme Sistemlerini hayata geçiren Bakanlık, öğrenci çalıştayları ile eğitimin ana bileşeni olan öğrencilerin de katkısıyla yeni müfredata ilişkin verilerin daha sistematik ve etkin bir şekilde toplanmasını hedefliyor.