YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite e- kayıt sürecine ilişkin açıklama

Erol Özvar, yaptığı açıklamada, üniversite kayıtlarının 5 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, ancak elektronik ortamda yapılan e-kayıt işlemlerinin 3 Eylül'de sona ereceğini belirtti.

“Elde edilen fırsat iyi değerlendirilmeli”

Kayıt hakkı kazanan öğrencileri tebrik eden Özvar, “Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” ifadelerine yer verdi.