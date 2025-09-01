YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite e- kayıt sürecine ilişkin açıklama
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibarıyla başlayan üniversite e-kayıt süreci hakkında sosyal medya üzerinden bilgilendirmede bulundu.
Erol Özvar, yaptığı açıklamada, üniversite kayıtlarının 5 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, ancak elektronik ortamda yapılan e-kayıt işlemlerinin 3 Eylül'de sona ereceğini belirtti.
“Elde edilen fırsat iyi değerlendirilmeli”
Kayıt hakkı kazanan öğrencileri tebrik eden Özvar, “Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” ifadelerine yer verdi.
