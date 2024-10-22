Özel derslere talepte rekor artış! LGS ve yabancı dil ilk sırada

Öğrenciler ve ailelerden gelen özel ders taleplerinde artış yaşanıyor. Bir online hizmet platformu yeni eğitim döneminde gelen ders taleplerini inceledi. Analizde yeni eğitim yılında ortaokul matematik derslerine olan talep yaz aylarına göre yüzde 94 oranında arttı.

Evde ders talebinde artış yaşanıyor

Dersi talep edenlerin yüzde 90'ı dersin kendi evlerinde verilmesini tercih ediyor. Ayrıca, yüzde 40'lık bir kesim haftada 2 veya daha fazla süren uzun dönemli dersleri tercih ediyor.

LGS desteği için talepler ilk sırada

Lise seviyesi matematik özel derslerine olan isteklerde artış yaşanıyor. Taleplerde özellikle 9’uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar dengeli bir şekilde dağılırken, 2024 Ağustos ayına göre yüzde 101 oranında bir artış gösterdi. LGS hazırlık sürecine yönelik özel ders taleplerinde ise yüzde 140 oranında bir artış görülürken, en çok talep edilen dersler arasında matematik ve fen bilimleri öne çıkıyor.

Yabancı dil ders talepleri arttı

İngilizce yabancı dil dersleri arasında en çok tercih edilen dil oldu. Hem okul desteği sağlamak hem de konuşma pratiğini geliştirmek amacıyla, özellikle başlangıç seviyesindeki öğrenciler için tercih edilen İngilizce derslerine olan talep, yeni eğitim döneminde yüzde 52 oranında arttı.

İngilizce'den sonra en çok talep gören yabancı dil dersi İtalyanca oldu. Online olarak tercih edilen İtalyanca özel derslerine olan talep, geçen aya kıyasla yüzde 47 arttı.

İlkokul seviyesindeki öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilen Fransızca derslerinde yeni dönemde yüzde 44'lük bir artış yaşandı.