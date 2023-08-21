Polis Okulu müracaat tarihleri açıklandı

Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 2023 PMYO Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılacak adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle "www.pa.edu.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Adaylar, ilan edilen başvuru merkezlerinde belirlenen tarihlerde müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemlerini yapabilecek.

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileri tarihte mülakat sınavı aşamasına katılacak.

Adaylara sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, internetten yapılan sınav giriş duyurusu, tebliğ niteliği taşıyacak.