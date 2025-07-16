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Bursa'da bir okulda 36 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddiası: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

ursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, kentteki bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Alireisoğlu, "Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir" dedi.

Haber Merkezi
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Bursa'da bir okulda 36 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddiası: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama
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Alireisoğlu, yaptığı açıklamada, LGS sınavında Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu bildirdi.

Ahmet Alireisoğlu, şunları kaydetti:
"Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir. Eğitim gibi hassas bir alanda yalnızca resmi kaynaklardan teyitli bilgilerin paylaşılması büyük önem arz etmektedir."

Eğitim
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