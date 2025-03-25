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SANKO Okulları Yapay Zeka Dünya Finalleri'nde

SANKO Okulları öğrencileri Uluslararası Yapay Zeka Yarışması Codeavour 6.0 Lise Kategorisinde Türkiye birincisi olarak, dünya finallerine katılma hakkı kazandı.

Haber Merkezi
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SANKO Okulları Yapay Zeka Dünya Finalleri'nde
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GAZİANTEP/EKONOMİ

SANKO Okulları öğrencileri Zeynep Mihrimah Şahin, Nurdeniz Ocak ve Melek Naz Yüksel, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları proje ile Türkiye bincisi oldu ve Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek dünya finallerine katılma hakkı kazandılar.

 

Dünyanın dört bir yanından parlak beyinler, teknolojik becerilerini sergilemek ve en büyük zafer için yarışmak üzere 20 ülkeden 300 takım olarak 16-17 Mayıs 2025 tarihlerinde Doha’da bir araya gelecek.

 

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenini başarılarından dolayı kutlayarak, dünya finallerinde başarılar diledi.

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