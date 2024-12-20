Selçuk Üniversitesi'nde basının dijital dönüşümü konuşuldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’ndeki Çatalhöyük Amfisi’nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır yaptı. Çakır’ın ardında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal bir dizi açıklamalarda bulundu.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Hakan Yılmaz, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bünyamin Ayhan ve Doç. Dr. Salih Tiryaki’nin konuşmalarının ardından panele geçildi.

Sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Konya’nın Sesi Gazetesi Genel Müdürü ve Ekonomi Gazetesi Konya Bölge Müdürü İbrahim Çiçekçi, Merhaba Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emre Özgül ve Hakimiyet Yazı İşleri Müdürü Taner Özay dijitalleşmenin yerel medyaya sağladığı kolaylıklar ve dezavantajları, haber içeriklerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve yeni medyanın yerel medyaya etkisi gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Programın amacı hakkında bir dizi açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Salih Tiryaki şu ifadelere yer verdi:

“Düzenlemiş olduğumuz "Yerel Basında Dijital Çağ" konulu bir panelin amacı, yerel basının dijitalleşme sürecine uyum sağlamasına yönelik fırsat ve zorlukları kapsamlı bir şekilde ele almaktı. Panelle, dijitalleşme sürecinde kullanılan teknolojilerin yanı sıra bu dönüşümün sektöre getirdiği avantajları ve tehditleri tartışmayı hedefledik. Dijital çağın sunduğu daha geniş kitlelere erişim ve düşük maliyet gibi fırsatların yanı sıra, bilgi kirliliği ve gelir modellerinin değişimi gibi sorunlar üzerinde durduk. Ayrıca, bu süreçte yerel kimliğin ve topluluğa özgü değerlerin korunması önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yerel gazeteciliğin sürdürülebilirliği için dijital reklamcılık, abonelik modelleri ve yenilikçi gelir kaynaklarının tanıtılması da ele aldık. Etik ilkelerin korunması, yanlış bilgilendirme ile mücadele yöntemleri ve dijital araçların etkin kullanımı için gazetecilerin eğitim ve kapasite geliştirme ihtiyaçları da panelin odak noktaları arasındaydı. Üniversitem ve Dekanlık adına katılım sağlayan herkese buradan ayrıca teşekkür ederim.”